Irmãs adolescentes, que inclusive ostentavam uma vida de “luxo” nas redes sociais, foram apreendidas em flagrante

publicado em 17/10/2024

"Princesinhas do tráfico" foram pegas em Valentim Gentil com tijolos de crack e cocaína que renderiam R$ 120 mil (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Valentim Gentil, com apoio da Polícia Civil de Cardoso e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), todas vinculadas à Delegacia Seccional de Votuporanga, apreendeu na quarta-feira (16), em flagrante duas irmãs adolescentes, conhecidas como "princesinhas do tráfico". As duas, inclusive, ostentavam uma vida de “luxo” nas redes sociais.

A ação foi realizada após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga. Durante as diligências realizadas na residência das investigadas, os policiais encontraram dois tijolos de cocaína, sendo um inteiro e outro cortado ao meio, totalizando quase um quilo e meio da droga. Após fracionamento, poderiam render cerca de 1.500 porções.

Foram apreendidos ainda dois tijolos de crack, sendo um inteiro e outro cortado ao meio. Após fracionamento, poderiam render aproximadamente 7.500 porções. Estima-se que o valor total das drogas apreendidas, se vendidas no varejo aos usuários, poderia chegar a quase R$ 120 mil.