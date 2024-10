“Operação Saturação” foi desencadeada por equipes de Força Tática e Apoio Tático do 16º Batalhão da PM de Fernandópolis

publicado em 26/10/2024

Operação da PM prende cinco em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUma operação desencadeada por equipes de Força Tática de Votuporanga, com o apoio tático do 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis, resultou na prisão de cinco criminosos no município e também na apreensão de drogas. A ação foi planejada pelos oficiais 1° Tenente Lesandro, subcomandante da 3ª Cia (Votuporanga) e 1° tenente Liberato, subcomandante da 1ª Cia (Fernandópolis), com suporte do coordenador operacional do batalhão, Mator Takebe.De acordo com a PM, o objetivo da operação era trazer uma maior sensação de segurança aos moradores, por meio da ação de presença, policiamento tático ostensivo e combate aos crimes de maior gravidade, prevenindo assim roubos, furtos e tráfico de entorpecentes.Durante a operação foram realizadas três prisões de criminosos procurados pela Justiça, criminosos que foram retirados das ruas através do trabalho preventivo da Polícia Militar, evitando que cometam novos crimes. Além dos procurados capturados, também foram presos dois criminosos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas em conjunto com as viaturas de Votuporanga, sendo apreendido 250 gramas de cocaína.Após o término da “Operação Saturação” foi ministrada instrução em sala de aula sobre Ocorrência de Gravidade (furto/roubo a banco) com policial ferido, onde foram instruídos sobre as formas de atuação da criminalidade organizada, conduta de patrulha em local de alto risco, bem como proceder num Atendimento Pré-Hospitalar (APH) tático no caso de feridos. Na ocasião também foram efetivados estudos de casos e traçadas algumas estratégias de atuação em casos de crimes dessa natureza na área do batalhão.Ao término da instrução em sala, foi realizada atividade prática em Valentim Gentil, onde houve a simulação de uma ocorrência de furto a caixa eletrônico. Na simulação, os policiais da cidade se depararam com a ocorrência e um policial militar foi baleado e ferido. O pelotão de Força Tática realizou a aproximação do local, fez o APH tático e a extricação (retirada de vítima de um local onde ela não pode ou não deve sair sozinha) e posterior socorro ao ferido. Todas as atividades foram supervisionadas pelos 1° Tenente Lesandro e 1° tenente Liberato.