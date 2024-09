Em entrevista ao A Cidade, Nelson Mejan, disse ter fé de que sua empresa irá superar os desafios impostos pelo incêndio

publicado em 10/09/2024

Em entrevista ao A Cidade, Nelson Mejan, disse ter fé de que sua empresa irá superar os desafios impostos pelo incêndio (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNelson Mejan, proprietário da Mejan Ambiental, acompanhou todo o trabalho dos bombeiros desde as primeiras horas da manhã de sábado e permaneceu lá o tempo todo. Em entrevista ao A Cidade, ele se mostrou desolado ao ver o seu trabalho de anos em chamas, mas ao mesmo tempo estava aliviado, pois ninguém se feriu em meio ao fogo.“Tínhamos vários equipamentos caros lá dentro, como máquinas, empilhadeiras tudo foi danificado, mas graças a Deus, só tivemos prejuízos materiais, a parte humana foi preservada, não tínhamos ninguém trabalhando no momento”, disse.Ainda segundo Nelson, a empresa possui três bases: a ETE, que trata de vários municípios, a parte hospitalar, que cuida de mais de 50 cidades - essas duas não foram afetadas -, e a área de transbordo, que foi a devastada pelo incêndio. Ali são depositados todos os materiais coletados pela empresa de usinas, de retificas, postos de combustíveis e concessionárias, onde é feita a reciclagem e posteriormente a destinação correta.“Essa parte de resíduos não tem seguro. Toda a nossa frota, mais de 50 veículos, toda ela é segurada, mas essa parte que mexe com resíduos não tem seguro. Ainda não temos estimativa do prejuízo, todas as coletas de quarta, quinta e sexta foi queimada, tinha um escritório grande dentro com computadores, almoxarifado, tudo queimou”, completou.Questionado sobre o tempo para se reerguer, seu Nelson, como é conhecido, disse que a empresa é muito ágil e que não pararia suas atividades.“Nossa empresa é muito ágil no mercado, trabalha nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, temos como clientes, 87 usinas de álcool, posto de gasolina e concessionárias, mais de mil, temos vários clientes e nós não vamos parar de trabalhar. Na segunda-feira, as coletas vão seguir e vamos ver o que vamos fazer, mas a Mejan, não para. Temos fé em Deus de que vamos vencer essa”, concluiu.