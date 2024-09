Uma colisão frontal ocorrida na manhã de ontem resultou na morte de uma mulher, de 24 anos, na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, que liga Jales a Pontalinda

publicado em 11/09/2024

A jovem Ana Laura Usson, de 24 anos, morreu no acidente que envolveu um Fiat Fiorino e uma carreta Foto: Reprodução

Uma colisão frontal ocorrida na manhã de ontem resultou na morte de uma mulher, de 24 anos, na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, que liga Jales a Pontalinda. Ana Laura Usson, moradora de Auriflama, conduzia um Fiat Fiorino e quando se chocou com uma carreta.Conforme apurado, a Ana Laura estava conduzindo o veículo a serviço do “Mercado Livre” quando o acidente aconteceu. A batida foi tão grave que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.O condutor da carreta saiu ileso. As autoridades ainda estão investigando as circunstâncias que levaram à colisão.