publicado em 31/08/2024

Com os acusados, a Polícia Militar e a equipe de segurança apreenderam diversos galões de combustíveis furtados do trem (Foto: Divulgação)

Da redação

Dois homens foram presos em flagrante na noite de anteontem após uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a empresa que presta segurança na linha do trem que corta a região. Os acusados foram presos por furto e receptação de combustível em Fernandópolis.



Conforme o registro da ocorrência, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência na linha férrea que liga Fernandópolis a Estrela d´Oeste. No local, os policiais encontraram um homem detido pelos seguranças da Campseg. Ele havia sido flagrado furtando combustível de vagões de trem e estava com vários galões do produto.



O criminoso, identificado pelas iniciais C.A. foi conduzido à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por furto qualificado. Durante as investigações, o acusado revelou que vendia o combustível furtado para um homem em Guarani d´Oeste.



Com base nessa informação, outra equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço indicado e encontrou uma grande quantidade de combustível e vários galões, idênticos aos utilizados no furto.

O receptador, identificado como C. E. F., também foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por receptação. A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia técnica e coletar provas.



O delegado de plantão, Tiago de Freitas Silveira Neto, tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência. O ladrão foi encaminhado para a cadeia pública, enquanto o receptador foi ouvido e liberado.