A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em Fernandópolis, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24)

publicado em 24/07/2024

O acusado teria vendido ilegalmente consórcios para pessoas de Votuporanga e região (Foto: Polícia Federal)

Fernanda Cipriano

A Polícia Federal de Jales iniciou a investigação contra um empresário suspeito de realizar a comercialização ilegal de consórcios de Votuporanga e toda a região. Na manhã desta quarta-feira (24), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, em Fernandópolis.

De acordo com a PF, o mandado foi expedido pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, especializada em crimes contra o sistema financeiro, e foi cumprido na residência de um dos investigados. Ele teria comercializado ilegalmente consórcios na região de Ilha Solteira e Votuporanga.

As investigações na Delegacia da Polícia Federal em Jales indicaram que muitos clientes da empresa podem ter sido lesados com a promessa de compra de consórcios com a entrega de bens, que não ocorriam, embora as parcelas fossem pagas rigorosamente. A empresa não tem autorização do Banco Central para operar neste tipo de negócio.

O Banco Central é órgão responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios. Comercializar produtos financeiros, tais como consórcio, sem autorização do Banco Central, configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional.