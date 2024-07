O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (19) no km 533, entre Valentim Gentil e Meridiano, a vítima morreu no local da batida entre os caminhões

publicado em 19/07/2024

O caso aconteceu no km 533 da rodovia Euclides da Cunha, a vítima faleceu no local (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um homem de 63 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (19) em um acidente entre dois caminhões na rodovia Euclides da Cunha. O caso aconteceu no km 533, entre os municípios de Valentim Gentil e Meridiano, a vítima, no entanto, faleceu no local da batida.

De acordo com a ocorrência, ambos os motoristas de caminhão seguiam pelo mesmo sentido da via, interior – capital, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, o caminhoneiro que vinha atrás, em alta velocidade, foi fechado por um carro ao tentar mudar para a faixa da esquerda para ultrapassar, sem conseguir adentrar na faixa ele acabou batendo na traseira do caminhão que estava a sua frente.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas a equipe médica constatou no local o falecimento da vítima que tinha 63 anos, que era morador de São José do Rio Preto. De acordo com o apurado, ele era o passageiro do caminhão que bateu na traseira e transportava uma carga de Jales para Rio Preto.

Os dois motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos. A Perícia esteve no local para colher as evidências do caso e um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Rodoviária de Votuporanga.