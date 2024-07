O caso aconteceu no início desta semana no bairro Jardim Alvorada, região Leste do município

publicado em 30/07/2024

O caso aconteceu no início desta semana no bairro Jardim Alvorada, região Leste do município (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu em flagrante um adolescente de 15 anos visto ao vender maconha para outro menor, de 12 anos. O caso aconteceu no início desta semana no bairro Jardim Alvorada, região Leste do município

De acordo com a ocorrência, ao perceberem a atividade suspeita, os policiais abordaram os adolescentes. Com o jovem de 15 anos foram encontradas diversas porções da droga (maconha) todas já fracionadas para venda. Diante das evidências, ambos receberam voz de apreensão.

Eles foram conduzidos à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde foi elaborado o flagrante de ato infracional por tráfico de drogas para o adolescente de 15 anos e porte ilegal de drogas para o menor de 12 anos.