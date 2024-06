De acordo com a ocorrência policial, os militares estavam em patrulhamento pelo bairro São João, quando, na rua José Abdo, localizaram o adolescente

publicado em 07/06/2024

Com o menor do tráfico os policiais apreenderam porções de maconha e também de crack, além de materiais para o embalo da droga (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga deteve ontem um menor com um longo histórico de envolvimento com o tráfico de drogas na zona Sul da cidade. O garoto, identificado pelas iniciais K.H.O.V., de 17 anos de idade, foi flagrado com várias porções de entorpecentes, mas já havia contra ele, inclusive, um mandado de apreensão expedido pelo Juizado da Infância e Juventude, com internação na Fundação Casa.

De acordo com a ocorrência policial, os militares estavam em patrulhamento pelo bairro São João, quando, na rua José Abdo, localizaram o adolescente. Ele foi surpreendido com duas porções de maconha ainda não fracionadas, diversas porções de crack, uma quantia em dinheiro suspeita de ser proveniente do comércio ilegal de drogas, além de equipamentos utilizados para o preparo e manipulação dos entorpecentes.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, constatou-se ainda a existência do mandado de busca e apreensão. Seguindo os trâmites legais, o adolescente foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes.