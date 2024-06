De acordo com a ocorrência, a vítima estava escondida em uma casa abrigo, relatou que seu companheiro estava tentando agredi-la

publicado em 17/06/2024

Um homem voltou para a cadeia, durante a saidinha de Dia dos Namorados, após agredir companheira (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Um homem voltou para a cadeia, durante a saidinha de Dia dos Namorados, após agredir e manter em cárcere privado a própria companheira. O caso aconteceu durante a noite deste domingo (16), em Jales.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava escondida em uma casa abrigo, relatou que seu companheiro estava tentando agredi-la. Disse ainda que estava em cárcere privado no bairro São Gabriel, mas conseguiu fugir e buscar refúgio.

Com as informações, os policiais fizeram patrulhamento no local indicado e conseguiram abordar o suspeito na calçada da casa indicada. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a consulta ao sistema da polícia confirmou que o indivíduo estava de saída temporária.

A vítima confirmou aos policiais o histórico de violência e disse que o autor a manteve trancada dentro de casa, onde sofreu ameaças e agressões físicas durante todos os dias de cárcere, até conseguir fugir.