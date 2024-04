Ele foi preso em flagrante no dia dos fatos, mas foi solto após ser ouvido na Central da Polícia Civil

publicado em 10/04/2024

Pessoas revelaram, por meio de comentários no Instagram, que o homem ameaça vizinhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Cipriano

Após a repercussão da recente notícia sobre um homem que ateou fogo na casa de sua ex-companheira, por não aceitar a separação, os vizinhos do local incendiado, na rua Acre, relataram recentes ameaças do apontado pelo crime. Ele foi preso em flagrante no dia dos fatos, mas foi solto após ser ouvido na Central da Polícia Civil.

Foi depois de sua soltura, que o homem passou a rondar a casa dos vizinhos e fazer ameaças, pelo menos foi o que relatou algumas pessoas por meio de comentários na rede social Instagram.

“Infelizmente ele já foi solto e está aterrorizando os vizinhos, ameaçando atear fogo em todas as casas vizinhas”, disse Marina Carvalho, por meio da aba de comentários da página do A Cidade.

Ela não foi a única a comunicar o que tem acontecido com os moradores das adjacências, que estão apreensivos após o homem ter sido liberado, Edmir Fogaça também fez o mesmo tipo de relato. “Já está solto e colocando medo nos vizinhos”, relatou ele também na publicação.