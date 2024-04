Segundo uma amiga da vítima, Beatriz planejava se separar do companheiro e se mudar para Praia Grande

publicado em 01/04/2024

Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, de 25 anos, foi encontrada morta a tiros dentro de sua casa em Bálsamo na noite de sexta-feira (29). Segundo uma amiga da vítima, Beatriz planejava se separar do companheiro e se mudar para Praia Grande.

O principal suspeito do crime é o companheiro de Beatriz, que até a noite de sábado (30) não havia sido localizado. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e o caso está sendo investigado.

De acordo com Larissa Almeida Claudino de Oliveira, amiga de Beatriz, a vítima vinha sofrendo com o ciúme possessivo do companheiro, que a impedia de realizar atividades básicas do dia a dia, como ir à academia, fazer cílios e frequentar a faculdade.

Beatriz decidiu se separar e voltar a morar com a família em Praia Grande. Ela já havia alugado um apartamento e estava organizando seus pertences quando foi morta.

A mãe de Beatriz, Cleidilene Pereira Rocha, contou que soube do crime quando a filha deixou de responder suas mensagens. Ela descreveu a dor da perda e a busca por justiça.