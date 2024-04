O caso foi denunciado por um policial que estava de folga e viu o momento em que se iniciou a discussão e também as ameaças

publicado em 01/04/2024

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (29) e o rapaz foi flagrado com uma espingarda de pressão (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga depois de discutir e ameaçar a sua ex-esposa em um restaurante, que fica na avenida Vale do Sol. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (29) e o rapaz foi flagrado com uma espingarda de pressão, uma caixa de chumbo e uma pistola tipo simulacro.

De acordo com a ocorrência, a equipe, de serviço pela atividade delegada, foi chamada por um policial que estava de folga, flagrou o exato momento em que se iniciou toda a discussão e também ameaças. Ao final da discussão, ele ouviu a mulher relatar que seu ex-marido iria buscar uma arma para matá-la.

Ao fazer contato com a vítima, que forneceu dados e características do ex-companheiro, inclusive o veículo onde supostamente estaria o ex-marido, a equipe policial iniciou um patrulhamento no entorno do restaurante, onde avistaram o veículo informado.

Após abordagem e busca pessoal, nada foi encontrado com o suspeito. No entanto, durante a busca veicular, foi encontrada uma espingarda de pressão, uma caixa de chumbo e uma pistola tipo simulacro.

O suspeito, confessou que esteve no restaurante e discutiu com sua ex-esposa. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, que foi encaminhado até a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde o delegado elaborou o boletim de ameaça e determinou medida protetiva. As partes foram ouvidas e liberadas.