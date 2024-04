O esquema de tráfico foi derrubado e tijolos de cocaína foram encontrados

publicado em 02/04/2024

A Dise de Votuporanga derrubou um esquema de tráfico e apreendeu cocaína com o traficante (Foto: Dise/Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga realizou uma operação no final da noite de domingo (31), que resultou na prisão de um traficante na cidade de Américo de Campos. O esquema de tráfico foi derrubado e tijolos de cocaína foram encontrados.

De acordo com a ocorrência, as investigações conduzidas pela equipe da Dise apontavam para a possibilidade de encontrar substâncias ilícitas na residência do suspeito, levando os policiais a agir rapidamente.

Ao chegarem à residência do investigado, os policiais o flagraram carregando uma sacola suspeita. A ação foi imediata e resultou na apreensão de um tijolo de cocaína, que, após fracionado, renderia cerca de 370 porções destinadas à venda. Além disso, foram encontradas e apreendidas dezenas de embalagens para acondicionar a droga, uma balança digital de precisão e um telefone celular.