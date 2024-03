O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (26), na José Abdo, no bairro São João, Zona Sul da cidade; três jovens foram presos em flagrante pelo crime

O flagrante aconteceu na tarde dessa terça-feira (26), na José Abdo Marão, no bairro São João (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio de uma equipe da Força Tática, realizou a prisão de três jovens, com idades de 18 a 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na tarde dessa terça-feira (26), na José Abdo Marão, no bairro São João, Zona Sul da cidade.

De acordo com a ocorrência, a polícia fazia patrulhamento pelo bairro, quando no alto da rua viu os três jovens, identificados como K.G.G.M., de 18 anos, A.K.O.M., de 18 anos e K.R.L., de 19 anos, em atitude suspeita na calçada de uma casa. Quando eles perceberam a aproximação da equipe, tentaram fugir, mas foram alcançados.

Durante a revista pessoal, foram encontradas diversas porções de cocaína, crack e maconha, além de uma balança digital. Ao serem pesquisados, foi constatado que K.G.G.M. possuía um mandado de busca e apreensão, emitido quando ainda era menor de idade, e estava sendo procurado pela Justiça.