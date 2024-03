Ambos permaneceram presos na delegacia da cidade vizinha

publicado em 28/03/2024

Dois procurados da Justiça foram capturados pela Polícia Militar de Cardoso nesta quarta-feira (27) (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Cardoso prendeu dois foragidos da Justiça em questão de minutos. Os casos aconteceram na tarde dessa quarta-feira (27), em dois bairros da cidade, o Vila Tufaile e também na Vila Santo Antonio. Ambos permaneceram presos na delegacia da cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelos bairros, quando notaram os indivíduos em atitude suspeita. O primeiro preso foi D.E.R.L., na Vila Santo Antonio, ele foi abordado pela equipe, por volta de 16h10, com ele nada de ilícito foi encontrado, mas havia o mandado em aberto para ele. Foi preso naquele instante.

Na sequência, por volta de 16h30, no bairro Vila Tufaile, o segundo homem foi abordado, ele foi identificado como L.T.P., que também foi abordado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em busca no sistema da polícia, foi constatado o mandado em aberto, que também foi preso.