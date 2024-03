A operação foi realizada pela 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após receber uma denúncia via 190 sobre atividades ilícitas no estabelecimento

publicado em 20/03/2024

Durante a busca no estabelecimento, os policiais encontraram uma sacola em um balde no quintal do bar, com 14 porções de maconha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Jales prendeu um traficante em flagrante em um bar frequentado por crianças. A operação foi realizada pela 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após receber uma denúncia via 190 sobre atividades ilícitas no estabelecimento.

De acordo com a ocorrência, o suspeito, conhecido como “Maikinho”, estava vendendo drogas no bar e também havia relatos de que crianças estavam consumindo drogas e bebidas alcoólicas no local. Com o apoio de outras equipes, foram abordados diversos indivíduos, incluindo “Maikinho” e alguns menores de idade.

Durante a busca no estabelecimento, os policiais encontraram uma sacola em um balde no quintal do bar, com 14 porções de maconha, uma balança de precisão, materiais para embalagem e 3 munições de calibre 38. Além disso, foi encontrada uma quantia de R$ 4.269,00 em dinheiro com o acusado.