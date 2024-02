Vítima sofreu diversas fraturas pelo corpo e precisou ser socorrida às pressas

publicado em 12/02/2024

Vítima foi socorrida por uma unidade do SAMU com diversos ferimentos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um homem de 40 anos ficou ferido após colidir com sua motocicleta contra um carro que estava estacionado na Avenida Nasser Marão, em Votuporanga. O acidente ocorreu na tarde de domingo (11) e a vítima, identificada pelas iniciais N.P.H. precisou ser socorrida às pressas, com várias fraturas pelo corpo.

De acordo com os registros policiais, o motociclista seguia sentido ao bairro São Cosme quando, ao cruzar o pontilhão no fim da Avenida João Gonçalves Leite (a avenida do Assary), acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra uma Fiat/Strada que estava estacionada na marginal Nasser Marão, quase esquina com a rua Xavantes.

Com o impacto, o homem sofreu pelo menos duas fraturas em uma das pernas e também na mão, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido às pressas por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.