A área, que ainda não conta com empresas instaladas, foi pela segunda vez afetada por atos de vandalismo e furtos

publicado em 08/02/2024

Atos de vandalismo, empinar de motos e prática de racha entre motoqueiros são vistas no local (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Distrito Empresarial VI, localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Morini, em Fernandópolis, no sentido a Meridiano, voltou a ser alvo de criminosos. A área, que ainda não conta com empresas instaladas, foi pela segunda vez afetada por atos de vandalismo e furtos.

O último caso ocorreu quando dois transformadores e cabos de energia elétrica foram furtados, agravando ainda mais a situação da região. Segundo relatos, essa não é a primeira vez que o Distrito Empresarial VI enfrenta problemas desse tipo. Atos de vandalismo, empinar de motos e prática de racha entre motoqueiros são algumas das atividades ilícitas que têm sido observadas na área.

O furto de transformadores não é novidade na região. Os ladrões têm como objetivo o "miolo" do equipamento, onde o cobre é encontrado, pois possui alto valor de revenda. Em casos anteriores, os criminosos derrubavam os transformadores e levavam apenas a parte desejada, abandonando o restante no local do crime. Desta vez, no entanto, os ladrões levaram não apenas os transformadores, mas também os cabos de energia.

A situação se agrava pelo fato de que se trata de uma ação que exige conhecimento técnico, uma vez que os furtos são realizados em uma rede energizada, representando um alto risco para os envolvidos. Em agosto de 2022, foram registrados pelo menos três casos de furto de transformadores na área, indicando um padrão preocupante de criminalidade.