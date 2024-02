Ele foi condenado a mais de três décadas de prisão em regime fechado pelo crime de latrocínio na cidade de São José do Rio Preto

publicado em 07/02/2024

Fernanda Cipriano

A Justiça proferiu sua contra um homem, de 34 anos, acusado de matar um idoso de 89 anos. Ele foi condenado a mais de três décadas de prisão em regime fechado pelo crime de latrocínio na cidade de São José do Rio Preto.

De acordo com o processo, Alcides João Antônio foi encontrado no dia 12 de junho com sinais de espancamento e com os pés e mãos amarrados, além de apresentar lesões graves no rosto.

Segundo informações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), o acusado, que residia nas proximidades da vítima, tem um histórico criminal marcado por diversas passagens por furto. Ele já havia cumprido uma pena de 13 anos de prisão pelo mesmo delito.

O desfecho desse caso só foi possível após investigação da polícia, que levou à captura do acusado no dia seguinte ao crime, após uma perseguição que terminou com sua localização em uma tubulação de água na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto. Após uma negociação tensa, ele se entregou com a ajuda de seus familiares.

No decorrer do processo, o criminoso confessou que invadiu a residência do idoso enquanto ele dormia, para roubar e sustentar seu vício em drogas. O laudo necroscópico revelou que a causa da morte do idoso foi um traumatismo craniano, por conta das agressões sofridas durante o assalto.