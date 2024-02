O caso aconteceu na cidade vizinha durante o fim de semana de Carnaval, ainda não se sabe o que motivou o crime

publicado em 12/02/2024

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Américo de Campos prendeu em flagrante um homem que tentou esfaquear um “amigo”. O caso aconteceu no fim de semana de Carnaval, na tarde de domingo (11), ainda não foi possível descobrir o que motivou o crime e por isso o caso será investigado pela Polícia Civil.De acordo com a ocorrência, a polícia recebeu por meio do 190 uma ocorrência em que um homem alegou ter sido esfaqueado por outro, que já tinha sido atendido e estava no momento no Pronto Socorro de Américo de Campos para cuidar dos ferimentos causados pelo criminoso.Diante do que foi passado pela vítima e enquanto os militares faziam patrulhamento pelas ruas da cidade, a equipe recebeu mais informações sobre um homem que estava em um bar e causava transtornos no local, além de que ele teria falado a todos que estavam no local que tinha esfaqueado uma outra pessoa, no mesmo dia, mais cedo.A polícia, então, foi direto ao local e encontrou o homem no local. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, a vítima que estava no Pronto Socorro da cidade vizinha foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, em estado grave.O homem permaneceu preso e segue à disposição da Justiça. O caso será investigado.