O flagrante aconteceu neste fim de semana no bairro São João, zona Sul de Votuporanga, uma mulher também foi levada para a delegacia

publicado em 06/02/2024

O flagrante aconteceu no bairro São João, zona Sul da cidade, o preso ainda era procurado pela Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Em uma operação conduzida pela Polícia Militar de Votuporanga, um homem foi preso, durante o fim de semana, por porte de arma de fogo ilegal, de uso restrito. O flagrante aconteceu no bairro São João, zona Sul da cidade, o preso ainda era procurado pela Justiça.

De acordo com a ocorrência, a Força Tática fazia patrulhamento em combate ao tráfico de drogas, quando a equipe viu uma motocicleta com um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o suspeito, identificado como vulgo "Oreia" e conhecido por ser procurado do sistema prisional, tentou fugir, abandonando a motocicleta e adentrando uma residência próxima.

Com o apoio do Helicóptero Águia, a equipe conseguiu deter o indivíduo, que havia sido alvo de uma recente operação policial.

"Oreia" estava portando uma pistola calibre 9mm, carregada com munições intactas do mesmo calibre, uma arma de uso restrito que poderia ser empregada para a prática de crimes violentos.