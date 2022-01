Tentativa de homicídio ocorreu no bairro Marão; dos diversos disparos efetuados, apenas um acertou a vítima, identificada como Ricardo Penkis

publicado em 18/01/2022

A Polícia Civil está no local aguardando a Polícia Técnica para entender a dinâmica do crime (Foto: A Cidade)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi baleado na manhã desta terça-feira (18), na rua General Osório, bairro Marão, em Votuporanga. Cerca de 20 disparos de arma de fogo teriam sido feitos feitos contra a vítima, identificada no local como Ricardo Penkis, de 23 anos, mas apenas um acertou o rapaz.Conforme informações apuradas pela reportagem do, os autores estavam em um carro preto, quando efetuaram os disparos contra a vítima e um cachorro também foi atingido.A Polícia Civil está no local aguardando a Polícia Técnica para entender a dinâmica do crime. Ricardo foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. Em nota, o hospital informou que ele deu entrada às 10h27 e seu o estado de saúde é considerado grave.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão, do local