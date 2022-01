O homem vinha sendo investigado desde dezembro do ano passado e sua prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (18)

publicado em 18/01/2022

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu um pedófilo que abusou sexualmente de uma criança de sete anos em dezembro do ano passado (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu um pedófilo na tarde desta terça-feira (18). O homem vinha sendo investigado desde dezembro do ano passado e já era conhecido pelo crime, isso porque em 2017 foram apreendidos com ele aparelhos eletrônicos com conteúdo de pornografia infantil.De acordo com a ocorrência, a investigação contra R.F.L. surgiu após uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de sete anos de idade. Na época, após tomar conhecimento dos abusos, a própria mãe da vítima registrou boletim de ocorrência e daí partiu a apuração.Com as provas necessárias, foi expedido um mandado de prisão preventiva e com isso os policiais civis de Valentim Gentil cumpriram o ordenado e prenderam R. F. L., que foi apresentado na Delegacia da cidade.