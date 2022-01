O acidente aconteceu na noite do domingo (9), na rodovia próximo a Disvidro na saída do município

publicado em 10/01/2022

O motorista após o acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela Polícia Rodoviária (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoUma mulher morreu após ser atropelada no km 515 da rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, na noite do domingo (9). O motorista após o acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela Polícia Rodoviária. O caso será investigado.De acordo com o apurado, a mulher tentou realizar uma travessia no local, quando foi atingida pelo veículo nas proximidades da Disvidro. A vítima, identificada como Ana Maria Neves Alves, tinha 49 anos e até o momento o seu corpo não teria sido liberado para velório e sepultamento. Mais informações em instantes.