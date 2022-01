Cidade tem vivido uma onda de violência no começo deste ano, já com duas tentativas de assassinato e agora um assalto

publicado em 22/01/2022

Toda a ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de vigilância do local (Foto: Reprodução)

Da redação

A onda de violência que assola Votuporanga no início deste ano fez mais uma vítima na noite de sexta-feira (21). Depois de duas tentativas de assassinato em menos de uma semana, agora um assalto a mão armada foi registrado na rua Ivaí, quase esquina com a vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27, onde está instalado o Supermercado Maitana Express.

veja o vídeo ). De capacete e máscara de proteção contra a Covid-19, um bandido entra no estabelecimento, saca um revólver cromado, aparentemente calibre 38, e anuncia o assalto, enquanto um comparsa o esperava do lado de fora em uma motocicleta. Toda a ação criminosa foi flagrada por câmeras de vigilância do estabelecimento (). De capacete e máscara de proteção contra a Covid-19, um bandido entra no estabelecimento, saca um revólver cromado, aparentemente calibre 38, e anuncia o assalto, enquanto um comparsa o esperava do lado de fora em uma motocicleta.

Procurada pelo A Cidade, a proprietária do supermercado, Maitana Nunes, contou que cerca de R$ 2 mil foram levados pelos criminosos. “Minha filha estava com a gente e ele falava a todo momento para ninguém reagir, pois tinha criança no local. Foi um susto muito grande”, contou.

Após praticarem o assalto os bandidos fugiram. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências durante toda a noite para encontrar os suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso.