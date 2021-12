O caso aconteceu neste ano e foi registrado como estupro de vulnerável

publicado em 20/12/2021

O juiz do caso, então, remeteu os autos do processo ao Ministério Público para tomar as providências cabíveis quanto à prática (Foto: Mara Daruich/ Reprodução)

Um homem acusado de estuprar a própria enteada, menor de 14 anos, foi condenado pela Justiça de Votuporanga a 17 anos de prisão. O réu I.B. dos S., também foi sentenciado por descumprir medida, que impedia ele de se aproximar da vítima.O caso aconteceu neste ano e foi registrado como estupro de vulnerável. Por envolver menor, o processo é mantido em segredo de Justiça e o que se sabe é que a adolescente sofria abusos seguidos.O caso, porém, ainda terá outro desenrolar nos próximos meses, isso porque, segundo consta na sentença, um pastor evangélico teria coagido as vítimas a mentirem em juízo e se retratassem.O juiz do caso, então, remeteu os autos do processo ao Ministério Público para tomar as providências cabíveis quanto à prática, em tese, de crimes de coação no curso do processo pelo pastor de igreja, I.B.