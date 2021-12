A motocicleta Honda/Falcon foi furtada na tarde da terça-feira (7), na rua Sergipe, Centro de Votuporanga

publicado em 08/12/2021

A dona da moto Honda/Falcon relatou que o veículo foi furtado por volta de 15h30 na rua Sergipe, nas proximidades da rua Goiás (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma jovem votuporanguense usou as suas redes sociais para fazer um apelo. Sua moto, uma Honda/Falcon, de cor preta, placas CQS8G75, foi furtada na tarde da terça-feira (7), por volta de 15h30, nas proximidades da rua Sergipe, no Centro de Votuporanga.Um boletim de ocorrência já foi registrado junto à Polícia Militar, desde o momento do furto, que agora busca encontrar o autor do crime e recuperar a moto. A dona do veículo Daii Monique, de 31 anos, disse que a moto é o seu único meio de transporte e quem souber de alguma informação, por favor, passar a Polícia Militar por meio do 190.