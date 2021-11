o jovem conhecido pelo apelido de “Lequinha”, já era alvo de investigações da delegacia especializada

publicado em 18/11/2021

A Dise de Votuporanga prendeu um traficante pela segunda vez com droga avaliada em R$ 55 mil, no bairro Matarazzo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm traficante de 24 anos foi preso pela segunda vez, em Votuporanga, com droga avaliada em R$ 55 mil. A.H.O.V., foi pego na tarde de quinta-feira (17), por policiais da Dise e ainda cumpria pena em regime aberto, pelo mesmo crime praticado em 2018.De acordo com a ocorrência, o jovem conhecido pelo apelido de “Lequinha”, já era alvo de investigações da delegacia especializada e após observações, os policiais entraram na casa do traficante na rua Paschoal Mega, no bairro Matarazzo. Em buscas, eles encontraram 1 kg de crack e 140 g de cocaína, além de porções já prontas da droga, balança de precisão, além de materiais para embalagem e dinheiro.O investigado foi encaminhado para a sede da Dise e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo na sequência, encaminhado para uma unidade prisional da região ficando à disposição da Justiça.