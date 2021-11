Chegando ao local, segundo o boletim de ocorrência, os policiais viram que o portão havia sido trancado com uma corrente pelo idoso de 75 anos

publicado em 03/11/2021

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde de terça-feira (02), até uma residência no bairro Solo Sagrado em Rio Preto, para atender uma ocorrência de cárcere privado.Chegando ao local, segundo o boletim de ocorrência, os policiais viram que o portão havia sido trancado com uma corrente pelo idoso de 75 anos. Ele disse que fez isso para que o companheiro, de 68 anos, não saísse, salientando que os dois tem um relacionamento há dois anos.Foi dada a ordem para que o idoso abrisse o portão, a qual não foi atendida por ele. Na tentativa de pegar as chaves, um dos PMs o segurou por entre as grades do portão e, neste momento, o idoso tentou morder as mãos do policial e ainda tentou dar um soco contra ele. Além disso ele teria dito palavras de baixo calão contra os militares.Mesmo sob contestação, o idoso acabou abrindo o portão e os policiais entraram no imóvel. Como ele estava bastante alterado, foi preciso usar de força para algemá-lo e conduzi-lo até à delegacia.O companheiro dele disse aos policiais que era mantido em cárcere privado e que era agredido por ele, mas falou que não deseja processá-lo. Os dois foram conduzidos até à delegacia e após ouvidos foram liberados. Nenhum deles estava machucado. O caso foi registrado como resistência, desobediência, desacato e vias de fato e será investigado pela polícia.*Com informações do Região Noroeste.