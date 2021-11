Médicos disseram que ela precisa ser transferida para um hospital especializado

publicado em 01/11/2021

A pedido do Hospital, a filha dela registrou boletim de ocorrência na Central de Flagrantes (Foto: Santa Casa de Rio Preto)

Uma idosa de 66 anos foi internada na Santa Casa de Rio Preto, na tarde de sábado (30), após sofrer graves queimaduras pelo corpo em decorrência de um acidente doméstico.O caso aconteceu no bairro Eldorado.A pedido do Hospital, a filha dela registrou boletim de ocorrência na Central de Flagrantes, mas no documento não há detalhes de como aconteceu. Informa apenas que a mãe estava fazendo comida.Nos últimos tempos, em virtude do aumento no preço do gás de cozinha, muitas famílias têm improvisado utilizando álcool combustível, o que resultou no aumento de acidentes provocados por explosões.Em razão das queimaduras, a idosa precisará ser transferida para um hospital especializado.O caso foi registrado como auto lesão.*Com informações de DL News.