publicado em 03/11/2021

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave e será investigado pela polícia (Foto: Divulgação)

Um homem de 38 anos foi esfaqueado na noite de terça-feira (02), no bairro João Paulo II, em Rio Preto.Informações do boletim de ocorrência dizem que a Polícia Militar foi acionada até a Upa Jaguaré pois um homem tinha dado entrada na unidade vítima de esfaqueamento.Já na unidade de saúde os policiais foram informados pela vítima, que estava embriagada, que ela teria ido até o bairro João Paulo para comprar entorpecentes de um homem desconhecido e que o traficante teria apontado uma faca para ele que reagiu e foi golpeado três vezes nas costas, abdômen e coxa.Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu o homem até a Upa Jaguaré. O documento policial diz ainda que os ferimentos eram graves e que a vítima corria risco de morrer. Por isso teria sido transferida para a Santa Casa.Como a vítima estava embriagada, não foi possível apurar o local da agressão. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave e será investigado pela polícia. Ninguém foi preso.*Com informações do Região Noroeste