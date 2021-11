O suspeito foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia

publicado em 22/11/2021

Um homem foi preso após matar o próprio irmão, José Luiz Bonfim, conhecido como “Zelão” [na foto], a facadas durante discussão em Cardoso (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem matou o próprio irmão a facadas, durante uma briga em uma reunião familiar, no domingo (21), em Cardoso, nas proximidades da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). José Luiz Bonfim, conhecido na cidade como “Zelão”, de 40 anos, levou golpes de faca do irmão, C.R.B., na região do abdômen.De acordo com o apurado pelo, tudo aconteceu em uma reunião de família, os dois teriam se desentendido, mas os motivos ainda não foram divulgados e são investigados pela Polícia Civil. No momento do crime, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o óbito foi constatado no local.José Luiz Bonfim, deixa a esposa, um filho, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal de Cardoso e será sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Municipal, às 16h30.O suspeito, C.R.B., foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Cardoso e encaminhado à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde foi ratificada a prisão e aguarda a audiência de custódia.