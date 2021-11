Ele estava próximo ao local do acidente, com o documento do veículo em mãos, mas negou que estivesse dirigindo

publicado em 01/11/2021

A Polícia Militar foi acionada às 23h50 para atender uma ocorrência de acidente na Estrada da Matinha, e se deparou com o veículo abandonado e o poste danificado (Foto: Divulgação)

Um empresário de 38 anos é suspeito de ser o motorista que bateu uma saveiro em poste do Jardim Panorama, em Rio Preto, no final da noite de sábado (30).A Polícia Militar foi acionada às 23h50 para atender uma ocorrência de acidente na Estrada da Matinha, e se deparou com o veículo abandonado e o poste danificado. A CPFL precisou ser acionada para fazer a substituição do equipamento.Próximo ao local estava um homem com trator, que estava na posse da chave da saveiro.E, mais a frente, um grupo de amigos, entre eles o empresário, que guardava um xérox do CRLV da pickup.Questionado, o suspeito, que estava aparentemente embriagado, disse que o carro é do pai dele e que foi até o local prestar auxílio. O tratorista, que é primo do empresário, contou a mesma versão.O suposto motorista, que é dono de uma transportadora, se recusou a soprar o bafômetro e a ceder amostra de sangue.Diante da dúvida sobre ele ser ou não o condutor da Saveiro, o caso será encaminhado para investigação pelo 5º Distrito Policial.*Com informações do DL News.