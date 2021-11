De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima saiu para pescar sozinha e não retornou para a casa. Pessoas que andavam perto de um condomínio de ranchos viram o idoso boiando na água e ligaram para a Polícia Militar

publicado em 20/11/2021

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Foto: Divulgação)

Um idoso de 81 anos foi encontrado morto no Rio Grande, em Mira Estrela, na sexta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima saiu para pescar sozinha e não retornou para a casa.Pessoas que andavam perto de um condomínio de ranchos viram o idoso boiando na água e ligaram para a Polícia Militar.O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso será investigado pela Polícia Civil.*Com Informações do g1.