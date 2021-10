Luciano Pocebom Cordeiro e seu filho Gabriel Alves Cordeiro foram considerados culpados da acusação de homicídio qualificado

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Tribunal do Júri de Votuporanga condenou, no fim da tarde de sexta-feira (8), pai e filho pela morte do pedreiro votuporanguense Jair Comino, após uma briga de bar. Luciano Pocebom Cordeiro e seu filho Gabriel Alves Cordeiro foram considerados culpados da acusação de homicídio qualificado.Durante a sessão, o Ministério Público, representado pelo promotor Eduardo Martins Boiati, sustentou a denúncia, exceto quanto as circunstâncias qualificadoras e à existência de crime de trânsito. Já a defesa, comandada pelo advogado, Douglas Fontes, sustentou a tese de homicídio simples, com o afastamento das qualificadoras.Após os depoimentos e a sustentação oral da defesa e da acusação, o conselho de sentença se reuniu e chegou a decisão soberana de que Luciano e Gabriel são culpados, mas afastaram uma qualificadora (do recurso que dificultou a defesa da vítima).Dessa forma, o juiz presidente do Tribunal do Júri fixou a pena de Gabriel Alves Cordeiro em 12 anos de prisão e de Luciano Pocebom Cordeiro em 14 anos de reclusão, ambos em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.