Outros frequentadores da festa chamaram a polícia ao perceber que ele insinuava usar a arma

publicado em 25/10/2021

Denunciado de forma anônima por outras pessoas que estavam na festa, o rapaz foi detido no local, com sinais de embriaguez (Foto: Divulgação)

Um rapaz de 25 anos, que se identificou como profissional autônomo na polícia, foi denunciado e preso por ter comparecido armado a uma festa residencial na madrugada de domingo (24). Ele sacou a arma e intimidou pessoas presentes à festa no salão de um edifício na rua Toríbio Arroyo Valério, no bairro Bom Jardim, em Rio Preto.Denunciado de forma anônima por outras pessoas que estavam na festa, o rapaz foi detido no local, com sinais de embriaguez. A princípio, os policiais não encontraram a arma com ele. Após ser pressionado, o acusado acabou apresentando a arma, uma Taurus G2C, descarregada, acompanhada de um carregador, um coldre e nove munições de 9mm, tudo em um canteiro ao lado de escada que dá acesso ao edifício.Na central de flagrantes, o rapaz ainda danificou as algemas, mas foi mantido sob controle dos policiais. Foi constatado que ele tem o registro da arma, mas os dados registrados não batem com os endereços comercial e residencial dele.O acusado afirmou apenas que tinha levado a arma para passar a noite na casa de um amigo e por "temer a integridade física". Como ele não pagou a fiança arbitrada em R$ 3,6 mil, acabou permanecendo preso.*Com informações de DL News