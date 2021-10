Com uma arma, os assaltantes renderam o senhor que estava estacionado nas proximidades da escola Dinâmica e saíram com a moto

A moto, uma FAN 160, foi roubada de um senhor por dois assaltantes armados no Jardim Pinheiros, região Leste da cidade (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga está em patrulhamento em busca de uma dupla de assaltantes de motos, que realizou um roubo no início da tarde desta segunda-feira (18), no bairro Jardim Pinheiros, região Leste do município.De acordo com o apurado pelo, os assaltantes roubaram uma moto Honda/FAN 160, de um senhor no bairro. Com uma arma, eles renderam o homem que estava estacionado nas proximidades da escola Dinâmica e saíram com o veículo.Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Militar segue com diligências à procura dos assaltantes. A placa do veículo é FAQ 2019. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a PM via 190.O caso também deve ser encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais).