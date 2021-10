O homem, que já tinha passagens policiais pelo mesmo crime

publicado em 25/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante no momento em que vendia uma porção de crack para um motociclista no Matarazzo (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, neste fim de semana, um traficante de 22 anos, que era morador do estado do Mato Grosso do Sul, no momento em que vendia crack para um motociclista no bairro Matarazzo, região Sul do município.De acordo com a ocorrência, quando a venda foi flagrada pela Polícia Militar, o motociclista fugiu e o traficante foi abordado. Durante revista, os militares encontraram dinheiro oriundo do tráfico e mais porções de crack.O homem, que já tinha passagens policiais pelo mesmo crime, foi levado para a Central de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão e permanece à disposição da Justiça.