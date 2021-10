Segundo a polícia, investigações começaram após denúncias da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

publicado em 29/10/2021

Os suspeitos responderão em liberdade por desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação e por furto de energia (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Segundo a Polícia Civil, equipes localizaram a rádio clandestina em um edifício da Rua Silva Jardim, no Parque Industrial, depois que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu denúncias relacionadas ao caso.No local, policiais encontraram antenas e aparelhos de radiodifusão. Um dos cômodos, inclusive, era refrigerado 24h por ar-condicionado, o que também levou a suspeita de furto de energia elétrica. Profissionais da CPFL Energia periciaram o local para apuração do crime.A polícia também constatou que a rádio clandestina era operada remotamente, por meio de softwares que mudavam a programação das emissoras.Foram apreendidos gabinetes de computadores e eletrônicos relacionados ao crime. Depois, dois representantes das emissoras se apresentaram à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e foram ouvidos.Os suspeitos responderão em liberdade por desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação e por furto de energia.Ainda segundo a Polícia Civil, a interferência indevida provocada pela radiodifusão irregular pode atrapalhar a comunicação do tráfego aéreo.*Com informações do g1.