Ele foi abordado por policiais do 9º Baep em um veículo de transporte por aplicativo

publicado em 20/10/2021

O carro transitava pela avenida Philadelpho Gouveia Neto quando policiais militares do 9º Baep desconfiaram do passageiro e deram ordem de parada ao motorista (Foto: Divulgação)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (20), após ser flagrado transportando quase um quilo de maconha em um veículo de transporte por aplicativo.O carro transitava pela avenida Philadelpho Gouveia Neto quando policiais militares do 9º Baep desconfiaram do passageiro e deram ordem de parada ao motorista.O menor já saiu do veículo dizendo "perdi”.No moletom, ele escondia três pedaços de maconha, que totalizaram 930 gramas, e uma balança.Questionado, afirmou que foi buscar a droga na Vila Elmaz e iria entregar para um amigo. O motorista não sabia de nada.Na Central de Flagrantes, foi constatado que o adolescente já registrava outros atos infracionais e havia sido internado recentemente na Fundação Casa pelo mesmo motivo. Por causa da reincidência, o delegado decidiu pela apreensão do menor.*Com informações do DL News