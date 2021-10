O rapaz de 37 anos foi preso pela Força Tática no bairro Matarazzo com uma moto Honda/Twister que foi furtada em Fernandópolis

publicado em 13/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem por receptação no bairro Matarazzo, região Sul do município (Foto: Divulgação/PM) ???????

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem, de 37 anos, por receptação ao ser flagrado no bairro Matarazzo, zona Sul do município, com uma moto Honda/Twiater furtada em Fernandópolis. Ao ser abordado, o condutor identificado, apenas, como F. alegou ter adquirido o veículo em um leilão.De acordo com a ocorrência, os policiais localizaram o indivíduo, que estava com um passageiro, em atitude suspeita pelo bairro, já cientes da moto que tinha sido furtada na noite anterior em Fernandópolis ele realizaram a abordagem, nada de ilícito foi encontrado.Diante da suspeita, os policiais procuraram no banco de dados do estado e encontraram por meio do emplacamento e chassis a confirmação da "queixa de furto", onde na noite anterior foram furtadas diversas motos em uma empresa que trabalha com "recolhimento de veículos".O homem foi apresentado na Central da Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por receptação, arbitrando fiança no valor de R$ 1,1 mil, que não foi quitada, até o fechamento desta matéria. Ele foi recolhido a carceragem local, ficando à disposição da Justiça. O veículo foi recolhido ao páteo, onde será restituído ao proprietário depois.