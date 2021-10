Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, foi encontrado já morto, em uma calçada na rua Paraíba, na noite deste domingo (3)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi assassinado a facadas, na noite do domingo (3), no bairro Paineiras, em Votuporanga. Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, foi encontrado em uma calçada da rua Paraíba, com golpes de faca no pescoço, no peito e na barriga. A hipótese é de que tudo tenha acontecido durante uma discussão nas proximidades do local.De acordo com a ocorrência, uma testemunha teria relatado um bate-boca entre a vítima e um possível autor dos golpes e tudo teria ocorrido momentos antes de Álvaro ter sido encontrado já sem vida.Álvaro, após ser golpeado, teria saído e tentado voltar para a sua residência dirigindo a sua motocicleta. Foi quando, já ferido, caiu na calçada e a vizinhança chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).A equipe chegou a ir ao local, porém constatou o óbito e encaminhou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal). Em seguida, a Polícia Militar e a Polícia Civil chegaram ao local do crime para dar início aos procedimentos e investigações.A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga já trabalha nas ruas, na manhã desta segunda-feira (4), para capturar o suspeito apontado pela testemunha no momento em que o boletim de ocorrência foi realizado.O corpo de Álvaro será velado a partir das 9h30 no Velório Municipal e o sepultamento está programado para as 13h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Álvaro frequentava a igreja Assembleia de Deus, do município, e era muito conhecido porque já foi proprietário de um carrinho de lanche, na Praça Matriz.