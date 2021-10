O motorista foi levado para o Hospital de Base

publicado em 28/10/2021

O acidente provocou um longo congestionamento na rodovia estadual, no sentido Rio Preto a Mirassol (Foto: Divulgação)

Um homem foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Base após o carro que ele dirigia cair de um viaduto na rodovia Washington Luís, em Rio Preto. O acidente, segundo no trecho, aconteceu por volta das 16h15 desta quarta-feira (27).Segundo informações de testemunhas, o motorista dirigia pela BR 153 sentido Rio Preto / Bady Bassitt, quando perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central, passou pelo vão do viaduto entre as duas pistas e caiu de uma altura aproximada de 5 metros, com as rodas para cima, na Washington.O acidente provocou um longo congestionamento na rodovia estadual, no sentido Rio Preto a Mirassol.Em abril de 2018, um carro de aplicativo despencou do mesmo local, matando a passageira de 79 anos.Ainda não há informações sobre identidade e estado de saúde do motorista.*Com informações do DL News.