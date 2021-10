As chamas consumiram a casa em minutos e a família não conseguiu recuperar nada; fogo teria iniciado de uma panela esquecida no fogão

publicado em 01/10/2021

Durante uma briga entre irmãos, uma residência na rua Chile, na Vila América terminou em cinzas após um incêndio (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisafernanda@acidadevotuporanga.com.brUma casa foi totalmente incendiada após uma briga entre irmãos, na noite de quinta-feira (30), em Votuporanga. As chamas consumiram a residência, que ficava na rua Chile, no bairro Vila América, em questão de minutos e tudo teria começado após os irmãos discutirem e um deles esquecer uma panela no fogão.De acordo com o apurado pela reportagem, os irmãos D. H. A. F., de 23 anos, e R. F. A., de 20 anos, estavam sozinhos em casa. A mãe A. J. F., que estava trabalhando, foi avisada sobre o acontecimento e, ao chegar ao local, viu toda a sua residência, literalmente, desabar.Isso porque as chamas chegaram a atingir o teto da casa e a estrutura do telhado cedeu. Na chegada dos bombeiros, tudo já estava, praticamente, em cinzas e nada pôde ser recuperado.A mãe chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) porque entrou em estado de choque ao ver que tudo o que tinha na casa foi queimado.Diante disso, os irmãos foram encaminhados para o Plantão Policial e um boletim de ocorrência foi registrado como agressão e depois incêndio culposo.