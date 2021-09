O foragido foi encontrado na rua Das Araras, no bairro Pró-Povo, que fica na região Norte da cidade.

publicado em 24/09/2021

A Polícia Militar prendeu quinta-feira (23) um traficante, de 28 anos, que estava foragido da Justiça do município (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma equipe da Força Tática de Votuporanga prendeu na noite de quinta-feira (23) um traficante, de 28 anos, que estava foragido da Justiça do município. Ele foi encontrado na rua Das Araras, no bairro Pró-Povo, que fica na região Norte da cidade.De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelas adjacências do bairro quando avistaram o traficante pelo local em atitude suspeita. Ao ver a viatura, ele aparentou nervosismo e foi abordado pelos militares.Como já era conhecido dos meios policiais, por estar envolvido com o tráfico de drogas, a equipe procurou por ele no banco de dados e encontrou o mandado de prisão pelo mesmo crime.Diante disso, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, permanecendo preso e encaminhado a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.