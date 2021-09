Furto ocorreu no Terminal Rodoviário e o acusado foi reconhecido graças ao sistema de monitoramento, sendo preso pela Polícia Militar

publicado em 15/09/2021

Um morador de rua que foi preso em Votuporanga por furto saiu pela porta da frente da delegacia momentos depois de ser preso (Foto: Ilustração)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um morador de rua, que foi pego pela Polícia Militar nesta semana, foi solto horas depois e saiu pela porta da frente da delegacia, em Votuporanga. E. O. M., de 36 anos, foi identificado pela central de monitoramento do Terminal Rodoviário “Prefeito Leônidas Pereira de Almeida” furtando um celular, que depois foi trocado por drogas.

De acordo com a ocorrência, o suspeito agiu sem ser notado pela vítima, um taxista que estava com seu veículo estacionado na Rodoviária. A identificação veio após o homem sentir falta do aparelho, que solicitou as imagens, e elas foram cedidas, posteriormente, pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança à Polícia Militar.

Em posse das informações sobre o suspeito, os policiais iniciaram as buscas pela cidade e encontraram E. O. M., na Praça da Matriz, onde foi detido pelo crime. Com o homem, nada foi encontrado e ele disse que teria trocado o aparelho por R$ 50, para consumir crack.

Segundo o apurado pela reportagem, o morador de rua era de Santa Fé do Sul e atualmente vive pelas ruas de Votuporanga. Normalmente, ele também passa parte do seu dia pedindo dinheiro em semáforos da cidade.