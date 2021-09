Criminosos, que já são conhecidos nos meios policiais por diversos furtos na cidade, foram flagrados com três celulares furtados

publicado em 22/09/2021

Os militares prenderam o casal em flagrante e recuperaram os telefones furtados (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta terça-feira (21) um casal acusado de furtar celulares de dentro de um veículo no Centro da cidade. Os criminosos, que já são velhos conhecidos da polícia por crimes semelhantes, foram flagrados com três aparelhos celulares e confessaram o crime.

De acordo com o registro policial, durante patrulhamento tático, a equipe tomou ciência de furto de celulares no interior de veículo ocorrido na área central, sendo que diante das características físicas e roupas dos suspeitos foi direcionado o patrulhamento, vindo a localizá-los no bairro Vila Paes.

Na abordagem ao homem, de 30 anos, e a mulher, de 36, foram localizados os aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos. Ao serem questionados, ambos confessaram os locais dos furtos praticados pelo casal momentos antes da prisão.

Foram esclarecidos os furtos de aparelhos celulares ocorridos em estabelecimentos comerciais em datas anteriores, estes localizados na Rua Javari (oficina mecânica) e Rua Pernambuco (Floricultura).