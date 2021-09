O traficante tentou se desfazer da sacola e se escondeu dentro de um bar

O traficante tentou se desfazer da sacola e se escondeu dentro de um bar na região Sul de Votuporanga (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm traficante foi preso, na noite da segunda-feira (30), pela Polícia Militar de Votuporanga com porções de crack e cocaína prontas para serem comercializadas a usuários. O flagrante aconteceu no bairro Parque Roselândia, na região Sul do município.De acordo com a ocorrência policial, durante patrulhamento os militares avistaram o rapaz levando nas mãos uma sacola plástica. Quando notou a presença da viatura, o suspeito tentou se desfazer da sacola e se escondeu dentro de um bar nas adjacências do bairro.Ele foi contido e revistado e durante a abordagem os policiais encontram a sacola que ele portava, onde estavam os entorpecentes. Ele foi levado para a Central da Polícia Civil, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas.