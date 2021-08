Segundo a Polícia Militar, o suspeito alegou que acreditava que a vítima o estava traindo

publicado em 09/08/2021

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de tentar matar a esposa, de 26 anos, na madrugada do domingo (8), no bairro Cohab, em Valentim Gentil. Segundo a Polícia Militar, o suspeito alegou que acreditava que a vítima o estava traindo.De acordo com a ocorrência policial, ele ligou para ela pedindo que o encontrasse em um local afastado, dizendo que havia sofrido um acidente. A vítima foi até o local, mas não encontrou ninguém. Ao voltar para a casa da mãe dela, o homem estava esperando por ela.A vítima foi agredida pelo suspeito, que atingiu a cabeça e o braço dela com uma cadeira. Em seguida, o homem tentou esfaquear a mulher, mas só alcançou a blusa dela.A vítima conseguiu entrar em um dos quartos e chamar a polícia. Quando a equipe chegou, o homem estava tentando arrombar a porta.Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça por tentativa de feminicídio. A vítima teve ferimentos leves.*Com informações de G1